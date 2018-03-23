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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
23.03.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

'Savaş'ta yeni adım: Savaş gemileri de karşı karşıya!

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'Savaş'ta yeni adım: Savaş gemileri de karşı karşıya!

Pekin-Washington hattında tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ek gümrük vergileri’ kararıyla başlayan ticaret savaşı krizi sonrasında bu kez de iki donanmanın karşı karşıya gelmesiyle yükseldi.

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’ne girmesi üzerine Washington yönetimini provokasyon yapmakla suçladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, ABD donanmasına bağlı USS Mustin adlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde bulunan Nanşa Adaları'ndaki yapay Mischief resifine 12 mil yaklaşması üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı Huangşan ve Cınciang
fırkateynlerinin bölgeye sevk edilerek, destroyeri bölgeyi terk etmesi için uyardığını ifade etti.

Washington yönetiminin seyrüsefer serbestisi adı altında Güney Çin Denizi’nde yasadışı ve provokatif hareketlere girdiğini ve bu eylemle bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını savunan Rın, ABD’nin bu eylemlerinin Çin’i savunma kapasitesini daha güçlendirmeye, güvenliğini ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Sözcü Rın, USS Mustin'in Güney Çin Denizi’ndeki ilgili bölgeye girmesinin ciddi siyasi ve askeri provokasyon olduğuna dikkati çekerek, buna kesinlikle karşı çıktıklarının altını çizdi.

ÇİN GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE TATBİKAT YAPACAK

Öte yandan Şinhua haber ajansı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ÇHKO’nun Güney Çin Denizi’ndeki yapacağı tatbikatın savaş eğitimi amacı taşıdığı bildirildi.

Herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve yıllık rutin programa göre yapılacağı belirtilen tatbikatın tarihi açıklanmazken, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning’in de bu savaş eğitimine katılabileceği kaydedildi.

9 KESİK ÇİZGİLİ HARİTA

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor. 

Ve Trump savaşın fitilini ateşledi
Ve Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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