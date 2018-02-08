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    Savaşacak kimse kalmayınca kadınları öne sürmeye başladılar

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ Suriye'nin doğusunda cephede kadın teröristlerin göründüğü bir video yayınladı.

    TERÖR örgütü DEAŞ ilk kez kadın teröristleri tanıttığı bir video yayımladı. Videoda, Suriye'nin doğusunda örgüt üyesi erkeklerle birlikte cephede bulunan kadınlar yer alıyor.

    Kanlı örgüt ekim ayında yaptığı bir açıklamada, "çatışmaların yoğunluğu nedeniyle kadınların da artık cihada katılmalarının zorunlu hale geldiğini" belirtmiş ve kadın teröristleri cepheye çağırmıştı.

    Bu açıklamadan önce örgütün kadınlardan istediği, eşlerine hizmet etmeleri ve yeni cihatçı nesiller yetiştirmeleriydi.

    7 Şubat'ta yayımlanan bu son videoda, vücutları ve yüzleri tamamen kapalı kadın savaşçılar, cephede erkek teröristlerin hemen yanında görülüyor.

    BBC İzleme Servisi, videonun cihatçı çevreler içinde tartışma yaratmasının kaçınılmaz göründüğünü bildiriyor.

    Etiketler: DEAŞ , Suriye , TERÖR
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