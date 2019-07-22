Savaş uyarısı
Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Körfez’de savaş tehlikesinin çok ciddi boyutlarda olduğu uyarısında bulundu.
Bild am Sonntag gazetesine konuşan Maas, “Son 48 saat içinde Körfez’de durum çok daha ciddi ve çok daha tehlikeli bir boyut kazandı. Kontrol edilemeyen muhtemel bir askeri çatışmanın kazananı olmaz, sadece kaybedeni olur. Tüm Yakın ve Ortadoğu coğrafyası bundan etkilenir. Bölgeden çok sayıda insan kaçar ve göç Avrupa’yı da etkiler. Özellikle Tahran’ın sorumluluğunun bilincinde hareket etmesi ve çatışmayı tırmandırıcı sarmalı döndürmeye devam etmekten kaçınması lazım” dedi.
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