Savaş tehdidi! 'Tüm şehir sığınakta olacak'

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan'a saldırmaya hazırlandıklarını işaret eden bir konuşma yaptı. İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinliklerinde çarpışmak zorunda kalabileceğini belirten Liberman, 'İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa tüm Beyrut sığınakta olacak' dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde "İran, Lübnan'da füze fabrikası inşaatlarını ilerletiyor, bu tehdidi kabul edemeyiz" demesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Lübnan'la yeni bir savaş yaşanması ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'ORTADOĞU'DA SAHADA SAVAŞMADAN BİTMEZ'

Savaş çıkarsa İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinlerine inmesi ve sahada çarpışması gerekebileceğini söyleyen Liberman "Kimse macera peşinde koşmuyor. Ama hedefimiz mümkün olduğu kadar çabuk ve kesin surette bitirmek. Maalesef Ortadoğu'da tüm çatışmalarda görülen şey şu ki, sahaya askerler inmeden bitmiyor" dedi.

'CAN KAYBI VERMEK GEREKİR'

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde konuşan aşırı sağcı lider "Böyle operasyonlar için büyük çaba ve maalesef can kaybı vermek de gerekir. Tüm seçenekler açık ve tek bir bakış açısına saplanmadım.Ama kullanmayacak olsak bile sahada manevra yapma seçeneği için hazırlıklı olmalıyız" diye devam etti.

'TÜM KENT SIĞINAĞA GİRECEK'

"Tüm gücümüzle yapacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk ilerleyeceğiz" vurgusu yapan Liberman, şöyle konuştu: "(2006'daki) İkinci Lübnan Savaşı'ndaki gibi Beyrut sakinleri plajda güneşlenirken Tel Aviv sakinlerinin sığınağa inmesinin görüntülerini görmeyeceğiz. İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa gelecek savaşta tüm Beyrut sığınakta olacak."

Netanyahu, Putin'le görüşmesinin ardından gazetecilere ''Bizim bu tehditlere bakışımızdaki ciddiliği ve konumumuzu, Ruslar tam manasıyla anlıyor'' demişti. İsrail ordu sözcüsü Ronen Manelis de pazar günü yayımlanan makalesinde İsrailli yetkililerin İran'ın Lübnan'da Hizbullah için yüksek isabet oranına sahip füze üretecek fabrika inşaatına yeniden başladığı görüşünde olduğunu teyit etti.

ÖNCELİK SABOTAJ OPERASYONLARINDA

Suriye'den Lübnan'a füze sevkiyatını hava saldırılarıyla önlediğini savunan İsrail'in Lübnan içinde füze üretimine karşı ilk hamlesinin gizli imha operasyonları yürütmek olabileceği belirtildi. Ama 2006'da iki İsrail askerinin kaçırılması vakasının tekrarlanması, yeni bir Lübnan savaşına yol açabilir. İsrail ordusuna göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı boyunca 240 köyü savaş halinde muharebe sahası olarak tahkim etti. 2006'da Lübnan'a vargücüyle saldıran İsrail'e karşı tüm dünyayı şaşırtan bir direniş sergileyen Hizbullah, o zamandan beri Ortadoğu'nun sadece askeri değil, siyasi açıdan da en güçlü örgütlerinden biri haline geldi.

LÜBNAN'DAN CEVAP GELDİ

Liberman'ın, bugünkü "Lübnan'ın, petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir" sözlerine ise, Lübnanlı liderlerden cevap geldi.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın sözleri, "Lübnan'ın kendi karasuları üzerindeki egemenlik hakkına bir saldırı olarak" nitelendi.

Her türlü meydan okuma karşısında, Lübnan'ın konumunu güçlendirmek dışında herhangi bir gayret sarf etmeyeceklerini belirten Avn, "Liberman'ın sözleri, Lübnan için doğrudan bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bugün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail'in tehdit konuşmaları karşısında, Lübnanlıların daha fazla birlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin basın ofisinden konu ile ilgili yayımlanan bildiride, "İsrailli yetkililer, birkaç gündür Lübnan'ı tehdit eden sözler kullanıyor. Liberman'ın son sözleri de açık bir provokasyondur ve Lübnan'a karşı meydan okumadır. Tüm bu tehditler, İsrail'in bölgedeki yayılma ve yerleşim politikalarının bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Lübnan Hükümeti'nin, Lübnan'a ait olan deniz sahasındaki 9. blokta, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde petrol ve doğalgaz araması başlattığı vurgulandı.

"LÜBNAN'IN, PETROL VE DOĞALGAZ ARAYACAĞI 9. BLOK, İSRAİL'İNDİR"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bu sabah yaptığı konuşmasında, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak niteledi.

Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın, petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." dedi.

Lieberman, İsrail'e yapılacak yeni Hizbullah saldırıları için Lübnan'ın tamamının bedel ödeyeceğini hatırlattı. 29 Ocak'ta yaptığı başka bir konuşmada ise Liberman, "İran, Suriye'de İsrail'e karşı bir altyapı inşa etmeye, Lübnan'da füze üretim merkezi oluşturmaya ve Gazze'de de Hamas'ı güçlendirmeye çalışıyor. Lübnan ile üçüncü bir savaşa girmek istemiyoruz ancak, Lübnan'ın da büyük bir füze üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNAN'IN DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladığı iki kararla doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı. Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıkladı.

Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017'ye kadar devam etti ve aralık ayı içinde EPA'lar imzalandı.

Lübnan bakanlar kurulu 2017'nin Aralık ayında, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan’ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz bloğunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Yetkililer, Lübnan’ın deniz sahasında doğalgaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DENİZ SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Her geçen gün daha fazla gündeme gelen doğalgaz arama ve çıkarma konusunun, bölgedeki siyasi krizi ve iki ülke arasındaki soğuk savaşı daha da artıracağı tahmin ediliyor.

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