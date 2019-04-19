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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savaş tazminatı için ilk adım

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Savaş tazminatı için ilk adım

Yunanistan, Almanya’dan 1 ve 2’nci dünya savaşları sırasında ülkede yarattığı zarar nedeniyle 300 milyar Euro tazminat ödemesini talep ediyor. Yunan parlamentosu hükümete gerekli adımları atması için yetki verdi.

YUNAN Parlamentosu, Almanya’dan 2’nci Dünya Savaşı’ndaki Nazi işgali döneminde (1941-1944) ülkenin uğradığı öne sürülen maddi ve manevi zararı resmen talep edebilmek için ilk adımı attı. İktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve ana muhalefetteki Yeni Demokrasi dahil parlamentonun büyük çoğunluğu, Almanya’dan resmen tazminat talebinde bulunabilmesi için Yunan Hükümeti’ne yetki verdi.

NOTA VERİLECEK

Oylanan kararda “Parlamento, devletin 1’nci ve 2’nci dünya savaşları ile ilgili tüm taleplerinin tamamen yerine getirilmesi amacıyla, Yunan Hükümeti’ni gerekli tüm diplomatik ve hukuki girişimlerde bulunmaya davet ediyor. Yunan devleti tazminat taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmedi” denildi.

Başbakan Aleksis Çipras, Almanya’ya bu konuda diyalog çağrısında bulunarak “Eğer daha iyi bir gelecek istiyorsak geçmişteki meseleleri halletmeliyiz” dedi. Tazminat talepleri için yolun uzun olacağını kaydeden Çipras ilk adım olarak Almanya’ya detaylı yazılı bir nota vereceklerini açıkladı. Yunan Parlamentosu’nun ilgili komisyonu tarafından hazırlanan raporda ise Almanya’dan talep edilecek tazminat miktarı 270-309 milyar Euro olarak gösterildi. Ayrıca, Almanya’nın yükümlülüklerini yerine getirmediği süre için de faiz talebinde bulunulacağı kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Nazi işgalinde Yunan devletinin uğradığı maddi zarar günümüze uyarlandığnıda 25 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Kalan miktar ise manevi tazminat talebi. Gayrıresmi rakamlara gore, Nazi işgali yıllarında 825 bin Yunan vatandaşı hayatını kaybetti. Bunlardan 39 bini kurşuna dizildi, 12 bini serseri kurşunlardan, 70 bini çatışmalar sırasında, 105 bini toplama kamplarında, 600 bin kişi de açlıktan öldü. Almanya ise 1950’li yılların sonlarında Yunanistan’a 130 milyon Mark savaş tazminatı ödediğini ve meselenin kapandığını savunuyor.

ALMANYA: KONU KAPANMIŞTIR

Almanya ise tazminat konusunun kapandığı görüşünde. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada, hükümetin Almanya’nın Nasyonal Sosyalizm döneminde Yunanistan’da işlenen “büyük suçun” ve neden olunan “büyük acının” farkında olduğunu söyledi. Seibert ancak tazminat konusunun “hukuki ve siyasi olarak nihai bir biçimde düzenlendiğini” de sözlerine ekledi.

Yunanistan’da Alman işgali döneminde Naziler sayısız katliama imza atmıştı. İşgal güçleri 1942’de Yunan merkez bankasını o dönem yaklaşık 500 milyon Reichmark olarak ifade edilen ve faizle birlikte bugünün rakamlarına tercüme edildiğinde birkaç milyar Euro değerinde bir meblağ ödemeye zorlamıştı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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