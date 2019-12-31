Savaş bölgelerinde çocuğa şiddet üç kat arttı

Çocuklara yönelik öldürme, sakat bırakma ve cinsel taciz gibi ‘ağır hak ihlallerinin’ değerlendirmeye alındığı rapora göre, 2019’un ilk yarısında çocuklara yönelik 10 binden fazla ağır hak ihlali gerçekleşti. Buna göre, son 10 yılda 170 bin çocuk ağır hak ihlalini uğradı.

UNICEF, çocuk haklarının en çok ihlal edildiği ülkelere örnek olarak Suriye, Mali, Sudan, Afganistan, Ukrayna ve Yemen’i gösterdi. Çocuklara yönelik ağır hak ihlallerini altı kriter belirliyor. Bunlar, ‘çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocukların silahlı güçler ve gruplar tarafından silahlandırılması ve kullanılması, çocuklara yönelik cinsel şiddet, okullara ya da hastanelere yönelik saldırılar, çocuk kaçırma, çocuklara insani yardım ulaştırılmasının engellenmesi’.