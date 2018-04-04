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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.04.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Savaş başladı! Amerika ürün listesini açıkladı

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Savaş başladı! Amerika ürün listesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesi yayımlandı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yayımladığı belgeyle, Çin'in Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetlerine cevaben alınacak ticaritedbirlerin ilk bölümünü kamuoyuna duyurdu.

Belgeye göre, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planlanıyor. Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.

USTR'nin kamuoyundan yorum istemek amacıyla hazırladığı belgede, "Listedeki ürünlerin değeri, 2018 yılı için öngörülen ticari değerler çerçevesinde yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu tutar, ABD ekonomisine verilen zararı ve Çin'in zararlı davranışlarını, politikalarını ve uygulamalarını bertaraf etmek açısından uygundur." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listeye gelen geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Çin'in bu ürünlere yönelik misillemelerinin herkes için kayba yol açacak bir ticaret savaşına yol açabileceği yönünde uyarılar yapıyor.

ÇİN, ABD MENŞELİ 128 ÜRÜNE TARİFE GETİRMİŞTİ

ABD yönetiminin, Çin'e spesifik olarak getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine ilişkin listenin yayımlanması, pazartesi günü Çin Maliye Bakanlığından yapılan misillemeyi takip etti.

Pekin hükümeti, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirmişti.

Küresel piyasalar iki ülkenin adımlarının bir ticaret savaşını başlatacağı endişeleriyle dalgalanmış ve borsalar büyük değer kaybına uğramıştı.

 

 

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