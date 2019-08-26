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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
26.08.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Satırla dehşet saçtı!

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Satırla dehşet saçtı!

İzmir’in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu öğrenilen bir şahıs, satırla saldırdığı akrabasını öldürdü.

Olay, sat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., akrabası Adnan Ülker’e (54) sokak ortasında elinde satırla saldırdı. İlk darbeyi Ülker’in kafasına indiren saldırgan, kanlar içerisinde yere yıkılan akrabasına saldırmaya devam etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Ülker, ağır yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ülker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ülker’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan B.O., polisin sıkı takibi sonucunda yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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