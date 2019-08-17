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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Satılık değiliz

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Satılık değiliz

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarıyla Danimarka’ya bağlı Grönland adasının satın alınmasını konuştuğu öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesinin bu haberinin ardından Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger, “İş yapmaya hazırız, ancak satılık değiliz” diye açıklama yaptı.

ABD’nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal, Başkan Donald Trump’ın Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istediğini ve bunu defalarca danışmanlarıyla konuştuğunu yazdı.

ABD medyasında büyük yankı bulan haberde eski emlakçı Trump’ın başkanlık sonrasında iz bırakacak bir proje olması nedeniyle Grönland’ı satın almak istediği öne sürüldü. Trump’ın küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden olan ve üzerindeki buzullar hızla küçülen Grönland’ı satın alma konusunda ne kadar ciddi olduğu ise açıklık kazanmadı. ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower’ın Alaska eyaletini Ruslardan satın alması gibi Trump’ın da Grönland’ı ABD topraklarına katmak istediği iddia edildi.

ARAŞTIRMA İSTEDİ

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan 2 milyon 166 bin km2’lik yüzölçümüyle Grönland, Kuzey Kutbu’nda en büyük buz örtüsüyle kaplı kara parçası, aynı zamanda dünyanın en büyük adası. Trump’ın ilk olarak bahar aylarında gündeme getirdiği fikir karşısında bazı danışmanlarının bunu iyi bir ekonomik hamle olarak gördüğü, bazı danışmanların ise komik bulduğu belirtildi. İddia tam da Başkan Trump’ın eylül ayı başında Danimarka’ya yapacağı resmi ziyaret öncesine denk geldi. Halihazırda Danimarka, 56 bin nüfuslu Grönland’ı her yıl 591 milyon dolarla sübvanse ediyor. Bu nedenle Danimarka’nın böyle bir pazarlığa girip girmeyeceği merak konusu.

GRÖNLAND’DAN RET YANITI

Tartışmaların dünya gündemine oturması üzerine Reuters ajansına açıklama yapan Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger, “İş yapmaya hazırız, ancak satılık değiliz” dedi. Grönland Dışişleri Bakanlığı da attığı tweet’te ülkenin kaynaklarına işaret ederek “Grönland, mineral, temiz su, buz, balık ve deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi zengin kaynaklara sahip, aynı zamanda macera turizminin yeni adresi” diye yazdı. Danimarka’nın eski başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Trump’a “1 Nisan şakası olmalı. Ama hiç vakti değil” diye Twitter’dan tepki gösterdi. Danimarka Halk Partisi’nden Soren Espersen de “Eğer gerçekten bunu düşünüyorsa, bu çıldırdığına dair nihai kanıttır. Danimarka’nın 50 bin vatandaşını ABD’ye satacağını düşünmek komik” yorumunda bulundu.

BİLGİ NOTU:

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland büyük ölçüde buzullarla kaplı. Grönland içişlerinde özerk, ancak savunma ve dışişleri konusunda Danimarka’ya bağlı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD’de Grönland’ın satın alınmasının daha önce de gündeme geldiği biliniyor. Buna göre Amerika, 1867 yılında Grönland ve İzlanda’yı satın almak için çaba gösterdi, ancak başarılı olamadı. Yine 1946 yılında ABD Başkanı Harry Truman, Grönland’a jeopolitik anlamda ilgi duydu, ancak Danimarka 100 milyon dolarlık öneriyi reddetti.
Grönland’ın demir, kurşun, çinko, elmas, altın, uranyum ve petrol gibi maden ve enerji kaynaklarına sahip olabileceği, bu nedenle daha iyi araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor. ABD’li danışmanlar güvenlik anlamında da Grönland’ın alınmasına olumlu bakıyor. Siyasi yorumcular, Rusya ve Çin gibi ABD’nin de kutup bölgesine ilgisinin arttığına işaret ediyor.
1951 yılında Danimarka ile ABD arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ABD’nin Grönland’ın kuzeyinde Thule Hava Üssü bulunuyor.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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