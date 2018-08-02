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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
02.08.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Şaşkınlık yaratan görüntü... Dev dalgalar tekneyi yuttu

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Hint Okyanusu’nda bir anda beliren dalgalar, turist teknesini yok etti. Şans eseri kimsenin bulunmadığı teknenin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hint Okyanusu'nda dev dalgaların yuttuğu tekneye ait görüntüler şaşkınlık yarattı. Endonezya'nın en büyük adalarından biri olan Nias'ta turistleri taşımak için kullanılan bir tekne, kontrolden çıkarak okyanusa doğru ilerledi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı tekne, bir anda beliren dalgaların etkisiyle metrelerce yüksekliğe çıkıp ters dönerek sulara gömüldü.

Ne zaman çekildiği belli olmayan ancak kısa süre önce yayımlanan teknenin dalgalara yenik düştüğü görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Dev dalgalarıyla bilinen Nias Adası, sörf cenneti olarak adlandırılıyor. Rüzgarların etkili olduğu adadaki dalgalarda sörf yapmak isteyen cesur sörfçüler, bölgeyi sık sık ziyaret ediyor.

Son zamanlarda doğal afetlerle anılan Endonezya'da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 300'den fazla uçuş iptal edilmiş 27 bin yolcu mağdur olmuştu. Ülkenin turist adası olarak bilinen Lombok'da birkaç gün önce meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise 17 kişi ölmüş, 335 kişi yaralanmıştı.

 

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