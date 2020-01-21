‘Şaşkın Husky’ herkesin gözdesi

Jubilee adlı 4 yaşındaki Husky cinsi köpek bir aileye verildi. Bu ailenin aynı cins bir köpeğe daha önce baktığı da kaydedildi. “Husky House” adlı barınağın yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018’de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi.