Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,
‘Şaşkın Husky’ herkesin gözdesi
ABD’nin New Jersey eyaletinde ‘gözleri tuhaf’ diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvuru yaptı.
Jubilee adlı 4 yaşındaki Husky cinsi köpek bir aileye verildi. Bu ailenin aynı cins bir köpeğe daha önce baktığı da kaydedildi. “Husky House” adlı barınağın yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018’de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi.
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