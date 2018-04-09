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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Şaşırtan iddia! Saddam'ın öldü denilen sağ kolu Facebook'ta ortaya çıktı

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Şaşırtan iddia! Saddam'ın öldü denilen sağ kolu Facebook'ta ortaya çıktı

2015’te öldürüldüğü iddia edilen, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yardımcısı İzzet Duri, Facebook'ta bir video ile ortaya çıktı.

Rudaw'ın haberine göre Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in yıllarca sağ kolu olarak görev yapan İzzed İbrahim el Duri, bir video yayınlayarak yaşadığını iddia etti. El Duri'nin, 17 Nisan 2015’te, Tikrit'in doğusunda yer alan Hemrin Dağları'ndaki Allas Petrol Kuyuları yakınında, Irak Ordusu’yla terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı.

El Duri'nin cesedinin fotoğrafları Bağdat yönetimi tarafından basına dağıtılmıştı.

El Duri'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, Irak Ordusu’yla birlikte savaşan Şii Asaib el Hakk Tugayları üstlenmişti. Kurduğu Nakşibendi Ordusu, DEAŞ ile işbirliği yapmış ancak daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalara dönüşmüştü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YARDIM İSTEYİP, BAĞDAT'I TEHDİT ETTİ

O zamandan beri ölü kabul edilen İzzet İbrahim el-Duri, 3 yıl sonra Facebook üzerinden videosunu yayınladı.

Baas Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınayan Duri, Suudi Arabistan'dan da yardım istedi.

İbrahim el-Duri, Baas üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini de kaydetti.

WIKIPEDIA ÖLÜM TARİHİNİ KALDIRDI

El Duri'nin yayınladığı videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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