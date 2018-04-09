Şaşırtan iddia! Saddam'ın öldü denilen sağ kolu Facebook'ta ortaya çıktı
2015’te öldürüldüğü iddia edilen, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yardımcısı İzzet Duri, Facebook'ta bir video ile ortaya çıktı.
Rudaw'ın haberine göre Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in yıllarca sağ kolu olarak görev yapan İzzed İbrahim el Duri, bir video yayınlayarak yaşadığını iddia etti. El Duri'nin, 17 Nisan 2015’te, Tikrit'in doğusunda yer alan Hemrin Dağları'ndaki Allas Petrol Kuyuları yakınında, Irak Ordusu’yla terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı.
El Duri'nin cesedinin fotoğrafları Bağdat yönetimi tarafından basına dağıtılmıştı.
El Duri'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, Irak Ordusu’yla birlikte savaşan Şii Asaib el Hakk Tugayları üstlenmişti. Kurduğu Nakşibendi Ordusu, DEAŞ ile işbirliği yapmış ancak daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalara dönüşmüştü.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YARDIM İSTEYİP, BAĞDAT'I TEHDİT ETTİ
O zamandan beri ölü kabul edilen İzzet İbrahim el-Duri, 3 yıl sonra Facebook üzerinden videosunu yayınladı.
Baas Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınayan Duri, Suudi Arabistan'dan da yardım istedi.
İbrahim el-Duri, Baas üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini de kaydetti.
WIKIPEDIA ÖLÜM TARİHİNİ KALDIRDI
El Duri'nin yayınladığı videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.
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