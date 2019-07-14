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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir'
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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
14.07.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

'Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir'

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'Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zarif ile Hunt, Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Cebelitarık'ta el konulan İran petrol tankeri konularını ele aldı.

Zarif, ABD'nin İran petrolüne uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu vurgulayarak, "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sınırları aşan yaptırımlarına her zaman karşı çıkan AB ülkelerinin "kendileriyle çelişecek adımlar atamayacağını" kaydeden Zarif, "İngiltere hükümeti, İran petrol tankerinin yasa dışı bir şekilde alıkonulmasına son verilmesi konusunda şimdiye kadar gerekli adımları atmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran'da casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari ve diğer kişiler hakkında ise "Bu kişilerin yargılamaları yasalara göre gerçekleşmiştir. İngiltere hükümetinden İran yargısının bağımsızlığına ve yasaların uygulanmasına saygı göstermesini bekliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Hunt da İran'ın kendi petrolünü ihraç etmeye hakkı olduğunu ve bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi aktardı. Hunt, Cebelitarık yönetimi tarafından yürütülen hukuki ve yargısal sürecin sonunda İran petrolünü taşıyan "Grace 1" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

PETROL TANKERİ KRİZİ

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, önceki gün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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