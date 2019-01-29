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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Şarlman ödülü Guterres'in oldu

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Şarlman ödülü Guterres'in oldu

Alman Şarlman Ödülü bu yıl BM Genel Sekreteri Guterres'e verilecek.

Avrupa'nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilecek.

Ödül komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "evrensel hakların ve demokratik ilkelerin giderek daha fazla baskı altında olduğu bir zamanda Avrupa toplum modelinin seçkin bir mücadelecisi olması" nedeniyle 2019 yılı Şarlman Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, eski Portekiz Başbakanı da olan Guterres'in Avrupa değerleri, barış, özgürlük ve demokrasinin hakim olması için çalıştığı vurgulandı.

Avrupa'nın gelişimine, Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına önemli katkılarda bulunan kişilere verilen Şarlman Ödülü, geleneksel olarak her yıl Hristiyanların Hz. İsa'nın ruhunun göğe yükseldiğine inandıkları mayıs ayındaki dini bayram gününde takdim ediliyor.

Adını 742-814 yıllarında yaşamış ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynamış Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli veriliyor.

Şarlman Ödülü geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılında da İngiliz tarihçi Timothy Garton Ash'e verilmişti.

Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, Papa Franciscus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

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