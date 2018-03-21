Sarkozy’nin sorgusu sürdü
CUMHURBAŞKANLIĞI seçim kampanyasının yasa dışı finansmanı iddialarına ilişkin önceki gün gözaltına alınan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geceyi evinde geçirdikten sonra dün yine ifade vermeye gitti.
7 saatlik arada evine geçen Sarkozy, dün sabah 07.30 itibariyle evinden çıkıp yeniden polis merkezine gitti. Europe 1 radyosu, gözaltında olan birinin evine dönmesine izin verilmesinin veya gözaltı süresine ara verilmesinin alışılmış bir uygulama olmadığına dikkat çekti. Sarkozy’ye eski bir cumhurbaşkanı olması nedeniyle ‘gözaltı molası’ verilmiş olabileceği belirtildi. Sarkozy’nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı şekilde para aldığı iddia ediliyor.
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