Sarkozy gözaltına alındıktan sonra ilk kez konuştu
Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında yapılan polis sorgusunda "Bu iftiralar 2011'den beri hayatımı cehenneme çevirdi" ifadelerini kullandı.
Salı günü gözaltına alınan Sarkozy'nin polis ifadesinde söylediği sözler ortaya çıktı.
Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu iftiralar hayatımı cehenneme çevirdiği' dediği belirtildi.
Sarkozy Libya ile para alışverişini reddederken herhangi bir maddi delil olmadan suçlandığını iddia etti.
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