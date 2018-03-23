Sarkozy: 2011’den beri cehennemde yaşıyorum
2007 seçimlerinden önce dönemin Libya lideri Kaddafi’den 50 milyon euro seçim yardımı almakla suçlanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy iddiaları reddetti, “Herhangi bir fiziksel kanıt olmadan suçlanıyorum” dedi.
İki gün boyunca yolsuzluk iddialarıyla ilgili ifade veren Sarkozy, adli denetim şartıyla serbest bırakıldı. Sarkozy’nin artık bir ‘şüpheli’ olarak soruşturulduğu da bildirildi. Le Figaro gazetesinin iddiasına göre Sarkozy, soruşturma yargıçlarına yaptığı açıklamada “Bu iftira yüzünde 2011 yılından bu yana cehennemde yaşıyorum” dedi. Sarkozy, 2007 ile 2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Sarkozy, 2011 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi’nin ölümüyle sonuçlanan NATO liderliğindeki harekâtın başlatılması için ilk düğmeye basanlardan olmuştu.
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