Şarkı süresi kısaldı
İngiltere’de yayımlanan ‘i’ gazetesinin haberine göre, günümüzde değişen müzik dinleme alışkanlıkları şarkıların süresinin kısalmasına yol açtı.
Son yıllarda şarkıların dijital müzik platformlarından dinlendiği ve müzik endüstrisinin de müzisyenlere “Bizi sıkmadan nakarata gel” görüşünü empoze ettiği vurgulanıyor. Music Week dergisinin araştırmasına göre bu yazın en popüler şarkılarının ortalama süresi 3 dakika 4 saniye. Bu süre 10 yıl öncesine göre 38 saniye daha kısa bir ortalama.
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