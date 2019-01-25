Sarı yeleklilerin hedefi Avrupa Parlamentosu
Haftalardır sürdürdükleri protestolarla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u bazı ekonomik ve sosyal adımlar atmak zorunda bırakan Sarı Yelekliler hareketinin yeni hedefi Avrupa Parlamentosu...
23-26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa seçimleri için en az 79 kişilik bir liste oluşturma çalışmalarına başlayan hareketin liste başı ismi ise Ingrid Levavasseur oldu. Levavasseur’ün liderliğini yürüteceği Vatandaş Girişimi Birleşmesi (RIC) adlı grupta, şimdilik, yaşları 29 ile 53 arasında değişen, toplumun farklı kesimlerinden 10 isim yer alıyor. RIC, seçimlere katılım için gerekli 79 aday sayısına ulaşılabilmesi için tüm halka çağrıda bulundu.
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