'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
GeriDünya 'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.12.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....

"Sarı yelekliler", Fransa yönetiminin, cumartesi düzenleyecekleri gösteriye gölge düşürmek için Strazburg'da dün akşam yaşanan silahlı saldırıyı organize ettiğini öne sürdü.

56
  • Fransada kanlı saldırı
  • Fransada kanlı saldırı
  • Fransada kanlı saldırı
  • Fransada kanlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

"Sarı yelekliler" sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg'daki dünkü saldırının bir komplo olduğunu iddia etti. 

Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sarı yeleklilerin" protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve cumartesi düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce meydana gelmesinin tesadüf olamayacağını savunan "sarı yelekliler", bu saldırıyı cumartesi günkü gösteriye gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürdü. 

"Sarı yelekliler", grubun sosyal medya hesabındaki sayfası üzerinde konuya ilişkin çok sayıda yorum yaptı. 

Phinou Cetout adında bir kullanıcı, "İşte! Olacak olan oldu. Macron'un konuşmasının ertesi günü ve cumartesi günkü gösteriden önce saldırı meydana geldi. İnsanları aptal yerine koymuyorlar mı?" mesajını paylaştı. 

"BİLEREK SALDIRI DÜZENLEDİ"

"Sarı yelekliler"in en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, "Fly Ryder" adındaki sayfada paylaştığı videoda saldırı gerçekleştirmek isteyen kişinin akşam saatlerinde kalabalık olmayan bir caddeye gitmeyeceğini ve Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'ni tercih edeceğini anlattı. 

Bir başka kullanıcı da "Macron ve hükümet olağanüstü hale getirmek ve 'sarı yelekliler'in gösterilerini engellemek için bilerek saldırı düzenledi." yorumunu paylaştı. 

Bu arada bazı kullanıcılar da bu yorumlar üzerine paylaştıkları mesajlarda sükunet çağrısı yaptı. Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, France Inter radyosunda, bu konu hakkında soru sorulması üzerine, "Çok öfkeliyim. Böyle şeyler nasıl söylenebilir?" ifadelerini kullandı. 
Nunez, "sarı yelekliler"in sosyal medya hesaplarında komplo teorilerine ilişkin paylaşımların yapıldığından bilgisi olduğunu söyledi. 

"Sarı yelekliler", sosyal medya üzerinden cumartesi başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu. 

SİLAHLI SALDIRI

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti. 

Paris Savcısı Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti. 
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg'daki saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu. 

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı. 

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu. 

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu. 

PROTESTOLARIN NEDENİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu. 

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi de yaralandı. 

Sarı Yeleklilerden bomba iddia: Saldırının arkasında....

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018) – 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mısır'da sarı yelek giyen avukata gözaltı

Merkel, 'Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var'

Son dakika... ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

Son dakika... Yemen'de uzun süre sonra bir ilk!