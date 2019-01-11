Sarı yelekliler İngiltere’de sokağa inecek
İngiltere’de Brexit (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) dolayısıyla hükümetin öngördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan ‘Halk Meclisi Hareketi’ cumartesi günü için Londra’da protesto çağrısı yaptı.
Gösterilere katılacak olanlardan, Fransa’da hükümeti protesto edenler gibi “sarı yelek” giymeleri istendi. Manchester için de miting çağrıları yapılırken, 2010’dan bu yana iktidarda bulunan Muhafazakâr Parti’yi devirmek üzere parlamento seçimleri düzenlenmesi talep edildi. “Sarı yeleğini unutma” sloganıyla sosyal medyada yapılan çağrılara, 1700’den fazla kişi katılacağını bildirdi. Londra polisi önlem alıyor.
Fransız sokak ressamı PBOY, ressam Eugene Delacroix’nın ‘Halka Yol Gösteren Özgürlük’ yapıtını Paris’te sarı yeleklileri konu alan bir duvar resmine dönüştürdü.
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