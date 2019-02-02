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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AFP
02.02.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Sarı Yelekliler 12. haftada yaralıları anmak için sokakta

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Sarı Yelekliler 12. haftada yaralıları anmak için sokakta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 12. kez sokağa çıktı. Sarı Yelekliler bu hafta eylemler sırasında yaralananlar için yürüyecek.

Fransa’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 12. haftasında da devam ettiği kaydedildi. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi Paris sokaklarını doldurmaya başladı.

Bu haftaki eylem daha önceki gösterilerde yaralanan Sarı Yelekliler adına yapılacağını açıklayan eylemin öne çıkan isimlerinden Eric Drouet, "Bu yürüyüş onları onurlandırmak için yapılacak" dedi ve göstericilerden giysilerinde bandaj, alçı ve sahte kan kullanmalarını istedi.

Sarı Yelekliler’in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi.

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