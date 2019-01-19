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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AFP
19.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Sarı Yelekliler 10’uncu kez sokakta

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Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu. Öte yandan 9 haftadır devam eden gösterilerde saldırılara maruz kalan gazeteciler de sarı yelekleri protesto etmek için bir araya geldi.

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  • Sarı Yelekliler 10’uncu kez sokakta
  • Sarı Yelekliler 10’uncu kez sokakta
  • Sarı Yelekliler 10’uncu kez sokakta
  • Sarı Yelekliler 10’uncu kez sokakta
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fransa’da akaryakıt zammına karşı başlayan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa talebine kadar giden Sarı Yelekliler Protesto’su 10’uncu haftasına girdi. ‘Sarı Yelekliler’lerin 10'uncu haftada ülke genelinde ve özellikle başkent Paris'te "vatandaşlar tehlikede" sloganıyla eylem yapmaya devam ettiği kaydedildi. Macron’un yaptığı değişiklikleri yetersiz bulan vatandaşlar bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde Paris'in Invalides meydanında 4 bin ile 5 bin eylemci toplanırken ülke genelinde Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse gibi şehirlerde binlerce eylemci protestolarına devam etti. Öfkeleri dinmeyen Sarı Yelekliler" Macron, istifa" "Castaner eve" sloganlarıyla hükumeti bir kez daha istifaya davet etti.

GAZETECİLER’DE SARI YELEKLİLER’İ PROTESTO ETTİ

Öte yandan Sarı Yeleklileri protesto eden gazeteciler de sokağa çıktı. Bu sefer Sarı Yelekliler’i çekmek için değil protestolar esnasında yaşadıkları saldırılardan şikayetçi oldukları için sokağa çıkan bazı gazeteciler "bilgilendirmek için özgürlük" sloganıyla "Sarı Yelekliler"e karşı eylem düzenledi.

Eylemlerin başladığı günden bu yana protestolar sırasında 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğramıştı.

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