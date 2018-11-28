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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.11.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

'Sarı' öfke... Meydan okudu

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'Sarı' öfke... Meydan okudu

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinde Eric Drouet, Fransızları cumartesi başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Yaklaşık 10 gündür ülke genelinde akaryakıt zamları protesto eden "Sarı yeleklilerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinden Drouet ve Priscillia Ludosky, dün Çevre Bakanı François de Rugy ile yaptıkları görüşmeye ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Drouet, bu görüşme sayesinde hükümetle ilk kez diyalog kurduklarını belirterek, görüşmede "Sarı yeleklilerin" mesajlarını hükümete ilettiklerini söyledi.
Görüşmenin ardından hükümetin Fransızların taleplerini dikkate alacaklarını düşünmediğini ifade eden Drouet, Fransızları cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

YENİDEN GÖRÜŞME

Ludosky ise Bakan Rugy'nin bu görüşme sayesinde Fransızların kızgınlıklarını ve endişelerini daha iyi anladığını belirterek, devlet yetkilileriyle yeniden görüşme olabileceğini kaydetti.

Bu arada, "Sarı yelekliler" ülkenin birçok kentinde gösteri düzenliyor. Polis, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire şehrindeki kaymakamlığın önünde toplanan yaklaşık 200 kişiyi dağıtmak için biber gazı kullandı.

Eylemciler, Nantes ve Morlaix kentlerinde bazı yollarda blokaj eylemi düzenlerken, bazı kentlerdeki ücretli otoyollarda de sürücüleri gişelerden ücret ödemeden geçmeye yönlendirdi.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI, "SARI YELEKLİLER" SOKAĞA İNDİ

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.
Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018) - 2
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