Sarhoş yolcu olay çıkardı! Kendi koltuğuna böyle tuvaletini yaptı...
ABD’nin Denver şehrinden Charleston’a seyahat etmek için uçağa binen aşırı alkollü Michael A. Haag, uçakta olay çıkardı.
Yanındaki kadın yolcuyu taciz eden Michael A. Haag, kabin ekibince başka yere oturtulmak istendi. Ancak bunu kabul etmeyen A.Haag, bir süre sonra oturduğu koltuktan tuvaletini yaptı. Uçağın havalimanına inişi sonrası polis tarafından gözaltına alınan yolcu hakkında dava açıldı.
Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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