Sarhoş Türk sınırı geçti
YUNANİSTAN’ın Meriç bölgesinde, 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, aşırı alkollü şekilde Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan’a girdikten sonra, Kastanies Sınır Kapısı'nda yakalandı.
Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’ne sevk edildi.
Yunanistan vizesi olmayan şahıs, Adanalı olduğunu ve çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini söyledi.
Yasadışı giriş yapmaktan tecilli olarak 4 ay hapis ve bin 500 euro (yaklaşık 7 bin 200 TL) para cezasına çarptırıldı.
Yunan Skai haber sitesi diğer üç kişinin ise Türk devriyeleri tarafından durdurulduğunu bildirdi.
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