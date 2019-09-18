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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.09.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Sarhoş İngilizler kaçırdıkları uçağın peşinden koştu

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Sarhoş İngilizler kaçırdıkları uçağın peşinden koştu

İtalya'dan Londra'ya dönmeye hazırlanan baba-oğul, Sardinya Adası'ndaki havalimanı pistinde silahlı polisler tarafından durdurulabildi.

İki İngiliz yolcunun kaçırdıkları uçağı yakalamak için piste girip peşinden koştuğu belirtildi.

İngiliz medyasına göre, baba-oğul iki İngiliz, İtalya'nın Sardinya Adası'ndan İngiltere'ye dönmek için gittikleri havaalanındaki barda sarhoş oldu.

65 yaşındaki baba Antonino Loi ile 40 yaşındaki oğlu Tony Loi, bu sırada EasyJet Havayolları'nın Londra uçuşu için kapının kapandığını fark etmedi.

Hatalarının farkına geç de olsa varan İngilizler, acil durum kapısını kullanarak piste girdi.

Kaçırdıkları uçağın peşinden koşan baba-oğul, silahlı polislerin müdahalesiyle durduruldu.

Kişi başı 2 bin avro (12 bin 500 TL) para cezası verilen İngilizler olayı eğlenceli bulsalar da polis iki yolcunun böyle yaparak vurulma riski taşıdığını belirtti.

Havaalanı polislerinden Mimmo Bari, "Tekerlekli bavullarıyla (pistteki) görüntüleri, bir komedi filminden sahne gibiydi ancak başka yerde olsa vurulma riski ile karşı karşıya kalabilirlerdi." dedi.

Yolculardan Tony Loi ise "Yanlış kapıyı açtım, tamam mı, ama bir suçlu değilim. Sadece uçağa binmek istedim." diye konuştu. Loi, sarhoş oldukları iddiasını da reddetti.

EasyJet'ten yapılan açıklamada da iki yolcunun seyahat etmesine izin verilmediği ve polisler tarafından gözaltına alındıkları belirtildi.

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