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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Sardinya'dan 40 kilo plaj kumu 'çalan' çifte 6 yıl hapis şoku

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Sardinya'dan 40 kilo plaj kumu 'çalan' çifte 6 yıl hapis şoku

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya Adası'ndan aldıkları 40 kilo kumla yakalanan bir Fransız çiftin altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Adı açıklanmayan çift, Chia plajından pet şişelere doldurdukları kumları hatıra olarak yanlarında götürmek istediklerini ve suç işlediklerini bilmediklerini söyledi.

Polis yetkilileri ise plajlarda farklı dillerde uyarılar yer aldığını belirtti.

Çiftin Porto Torres limanından Fransa'nın Toulon kentine giden bir arabalı vapura binmek üzereyken yakalandığı açıklandı.

KUM VE ÇAKIŞ TAŞLARI KAMU MALI

2017'de çıkarılan bir yasayla plajlardaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı. Yasada bu suç için 3,000 Euro'ya para ve bir ile altı yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

İtalyan polis yetkilileri, Sardinya kumunun internette yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığına dikkat çekiyor.

Bir polis yetkilisi CNN Televizyonu'na "Sardinya halkı, deniz kabukları ve kum çalan turistlere karşı çok öfkeli. Çünkü bu gelecek nesillerin malını çalmak demek. Ayrıca bu hırsızlık, hassas çevremizi riske atıyor" dedi.

İtalyan hava ve deniz limanlarında küçük miktarlarda olsa bile plaj kumlarına el konuluyor.

Facebook'ta bir grup memuru tarafından açılan "Soyulan ve yağmalanan Sardinya" adlı hesapta kum hırsızlıklarıyla ilgili haberler paylaşılıyor. Sayfanın bir yöneticisi, "Son yirmi yıl içinde onlarca ton malzeme ele geçirdik. Bunları yaz sezonu sonunda götürüp yerlerine koyuyoruz" diye konuştu.

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