Sardalya Hareketi Salvini’ye bayrak açtı
İtalya’da radikal sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil inisiyatif “Sardalyalar” bugüne kadarki en büyük mitingini Floransa kentinde gerçekleştirdi.
Ülkede solun kalelerinden olarak bilinen Floransa kentinin Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, bir seçim organizasyonu için kente gelen Salvini’yi protesto etti. Organizatörlerin, katılımcı sayısını 40 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı “Bella Ciao”ı söylerken, Floransa’nın da içinde bulunduğu Toskana bölgesinin Lig Partisi’ne teslim olmayacağını belirten sloganlar attı. Sardalyalar mitinglerinde herhangi bir parti flamasına ya da söylemine izin vermiyor. Öte yandan, Sardalyalar’ın Napoli kentinde organize ettiği mitingde de 10 bin kişinin toplandığı bildirildi. Ülkede oyları yükselişte olan aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini’ye tepki olarak gelişen Sardalyalar hareketi, kasım ayı ortasında Bolonya kentinde Salvini’nin yaptığı mitinge cevap olarak 30’lu yaşlarındaki Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa adlı 4 gencin çağrısıyla ortaya çıkmıştı. Lig Partisi lideri Salvini geçen ağustos sonunda Beş Yıldız Hareketi (M5S) ile koalisyondan ayrılıp, içişleri bakanlığından istifa etmişti.
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