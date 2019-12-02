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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sardalya Hareketi Salvini’ye bayrak açtı

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Sardalya Hareketi Salvini’ye bayrak açtı

İtalya’da radikal sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil inisiyatif “Sardalyalar” bugüne kadarki en büyük mitingini Floransa kentinde gerçekleştirdi.

Ülkede solun kalelerinden olarak bilinen Floransa kentinin Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, bir seçim organizasyonu için kente gelen Salvini’yi protesto etti. Organizatörlerin, katılımcı sayısını 40 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı “Bella Ciao”ı söylerken, Floransa’nın da içinde bulunduğu Toskana bölgesinin Lig Partisi’ne teslim olmayacağını belirten sloganlar attı. Sardalyalar mitinglerinde herhangi bir parti flamasına ya da söylemine izin vermiyor. Öte yandan, Sardalyalar’ın Napoli kentinde organize ettiği mitingde de 10 bin kişinin toplandığı bildirildi. Ülkede oyları yükselişte olan aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini’ye tepki olarak gelişen Sardalyalar hareketi, kasım ayı ortasında Bolonya kentinde Salvini’nin yaptığı mitinge cevap olarak 30’lu yaşlarındaki Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa adlı 4 gencin çağrısıyla ortaya çıkmıştı. Lig Partisi lideri Salvini geçen ağustos sonunda Beş Yıldız Hareketi (M5S) ile koalisyondan ayrılıp, içişleri bakanlığından istifa etmişti.

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