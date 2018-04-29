Saray taciz skandalıyla çalkalandı!
İsveç basını, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın 2006 yılında katıldığı bir enstitüde tacize uğradığını yazdı.
40 yaşındaki prensesin 12 sene önce yaşanan bir olayda cinsel taciz kurbanı olduğu ortaya çıktı.
İsveç'te yayımlanan Svenska Dagbladet’e konuşan 3 kişi, ülkenin önde gelen fotoğrafçılarından ve kültür-sanat camiasının önemli figürlerinden Jean-Claude Arnault’nun Prenses’e saldırıda bulunduğunu söyledi.
Son dönemde Nobel’i de veren İsveç Akademisi’nde cinsel saldırı iddiaları gündemdeyken gelen bu açıklama ülkede şok etkisi yarattı.
Öyle ki Arnault’nun birçok kadını taciz ettiğini açıklayan kaynaklar, “Eşi Akademi’ye üye ve biz onun cinsel saldırıları dolayısıyla görevine son verilmesini istedik. Fakat 8-6 oy çıkınca o görevine devam etti. 3 kişi buna tepki olarak istifa etti." ifadesini kullandı.
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