Saray mutfağında düğün telaşı
İngiltere tahtının üçüncü sıradaki veliahtı Prens Harry ile ABD’li ‘eski’ oyuncu Megan Markle’ın bu cumartesi günü gerçekleşecek düğünleri için Windsor Şatosu’nun mutfağında hummalı bir hazırlık sürüyor.
İngiltere’de 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek kraliyet düğününe günler kala, hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.
600 civarında davetli beklenen Prens Harry ile Meghan Markle’ın nikâhında sunulacak yemekler için de hummalı bir çalışma var.
Amerikan AP ajansına konuşan Kraliyet şef aşçısı Mark Flanagan, yemeklerin büyük bölümünün mevsim ürünlerinden yapılacağını ve Kraliçe II. Elizabeth’in sahibi olduğu tarlalarda yetiştirilen mahsullerin bolca kullanılacağını söyledi.
Prens Harry ve müstakbel eşi Markle da düğünden önce mönüdeki yemekleri tattı.
Nikâhtan birkaç gün önce sunulacak yemeklerin hazırlanmasına Windsor Kalesi’ndeki kraliyet mutfaklarında başlanacak.
‘BİR KRALİYET ROMANTİZMİ’
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilişkisini konu alan ‘A Royal Romance’ (Bir Kraliyet Romantizmi) adlı film de önceki gün ABD’deki Lifetime kanalında gösterildi.
Filmde Prens Harry’nin çocukluğu ve Prenses Diana’ya dair kısımlar da var.
600 KONUK AĞIRLAYACAKLAR
Kraliyet şef aşçısı, 600 kadar davetliye bizzat Kraliçe’nin bahçesinden ürünlerle seçkin bir mönü hazırlıyor.
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