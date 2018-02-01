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    Sapık adam üniversite öğrencisini bu hale getirdi

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    İsveç'in Malmö kentinde yaşayan 19 yaşındaki Sophie Johansson isimli genç kız bir gece kulübünde tacize uğradı. Kimliği belirsiz şahıs tacize tepki gösteren genç kadını herkesin içinde öldüresiye dövdü. Genç kızın kanlar içindeki görüntüleri ülkede infial yarattı.

    19 yaşındaki Sophie Johansson, İsveç medyasına kendisini bacaklarına dokunarak taciz eden sapık adamla daha önce hiç tanışmadığını söyledi.

    Genç kadın, tacize karşı durarak adamı yaptığına son vermesi için ittiğini, adamın ise buna yumruk atarak ve kafasına şişeyle vurarak karşılık verdiğini aktardı.  

    Olayın ardından kanlar içinde kalan genç kızın fotoğrafları geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada infial yarattı. 

    Sapık adam üniversite öğrencisini bu hale getirdi

    Genç kız "Ben yüzümden dökülenin şişenin içindeki sıvı olduğunu düşündüm, ama arkadaşım dökülenin kan olduğunu söyledi. Şoke oldum" dedi
    Johansson acilen hastaneye kaldırıldı. Başında dikilmesi gereken birkaç kesik oluşmuştu. Polis raporunda da ağır saldırı ve bedensel hasarın olduğu belirtildi.

    Sapık adam üniversite öğrencisini bu hale getirdi

     

     

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    Etiketler: haberler , son dakika , haber , isveç , taciz
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