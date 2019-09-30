Şanssızlığı 'şansı' oldu
Yunanistan’da liman çıkışında yangın çıkan feribot için uzmanlar ‘Şanssızlık içinde şans’ deyip eklediler “Yangın açık denizde çıksa tam bir facia olurdu.”
YANGIN geçtiğimiz cumartesi sabahı, Yunanistan’ın Igumeniçe limanından İtalya’nın Venedik limanına hareket eden ‘Champion Olympic’ isimli feribotta çıktı. 538 yolcu, 293 araç ve 74 mürettebatla hareket eden geminin garajını, limandan ayrıldıktan birkaç dakika sonra alevler sardı. Hemen İgumeniça limanına dönen gemiye itfaiye müdahale etti ve dumandan etkilenen 3 kişi dışında mucize eseri yaralanan bile olmadı. Yangının gemi limandan ayrıldıktan hemen sonra başlamasını ‘şansızlık içinde şans’ olarak yorumlayan uzmanlar, “Gemi açık denizde olsa yangın korkunç bir felakete dönüşebilirdi” şeklinde konuştular.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle