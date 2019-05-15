Şans meleğine F1 aracı yolladı
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan İngiliz pilot Lewis Hamilton, yarıştan önce kendisine şans dileyen hayranını unutmadı.
İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan kanser hastası 5 yaşındaki Harry Shaw’un pazar günü koşulan yarış öncesi Instagram’dan “Bugün iyi şanslar” diye yazması Hamilton’ı oldukça etkiledi. 5 dünya şampiyonluğu bulunan pilot kendisinin ‘şans meleği’ olan Harry’ye kullandığı Mercedes F1 aracın birebir aynısını ve şampiyonluk kupasını gönderdi.
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