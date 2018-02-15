Sanal tatil ile oturduğunuz yerden Paris’te ya da New York’ta gezin

Birinci sınıf uçarak Paris ve New York’u ‘hiç yorulmadan’ görmeye ne dersiniz? ‘Sanal tatil’ deneyimi oturduğunuz yerden size bunların tümünü sağlayabilir.

Japon tur şirketi First Airlines, benzersiz bir tatil seçeneği olan ‘sanal tatili’ müşterilerine sunmaya başladı bile. Tokyo’da 12 kişi tarafından denenen ve içerisinde simülasyon bir uçak yolculuğu da bulunan bu benzersiz tatil şimdilik Paris, New York ve Roma gibi belli başlı şehirlerle sınırlı.



Sanal tatil deneyimini yaşayan yolcular, simülasyon bir uçak yolculuğu yapıyor ve birinci sınıf koltuklarda uçuyor.

Birinci sınıf koltuklarda ‘uçan’ yolcular 360 dereceli şehir turuna başlamadan önce ikram edilen 4 çeşit yemeği yedi. Yolculuğa ilk kez katılan 39 yaşındaki Takashi Sakano, “Gerçek bir seyahat büyük bir hazırlık istiyor, pahalı ve zaman alıyor. Bence zorluk çekmeden tatilin tadını çıkarmak iyi bir şey” ifadelerini kullandı. Sakano, gelecek sefer Roma’ya gitmek istediğini belirtti.



6,600 yen (230 TL) karşılığında 2 saat süren sanal şehir turunun kayıtları, 2016'dan bu yana tamamen dolu.

6,600 yen (62 dolar, 230 TL) karşılığında, Paris, Roma, Hawaii ya da New York’ta 2 saatlik bir şehir turuna katılmanız mümkün. Ancak First Airline’ın 2016 yılında başlattığı sanal tatil hizmeti için yer bulmak neredeyse mümkün değil.



First Airlines yetkilileri, yurt dışını gezip görmek isteyen ancak fiziksel durumu buna müsait olmayan ileri yaştaki Japonların, programa akın ettiğini söylüyor.

Bir şirket yetkilisi, “Yurt dışına çıkmak isteyen ancak bunu fiziksel rahatsızlıklarından ötürü bunu yapamayan birçok yaşlı müşterimiz var” diyerek müşterilerinin çoğunun ileri yaştaki Japonlar olduğuna dikkat çekti. Yetkili, sanal tatil turuna çok kısa sürede iç hat uçuşlarının ekleneceğini de duyurdu.