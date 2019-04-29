‘Sanal’ dünya aileyi vuruyor
Londra Üniversitesi Akademisi’nden Profesör Peter Fonagy, dijital dünyanın aile yaşamına ciddi ölçüde zarar verdiğini ileri sürdü.
Dijital dünyanın nesiller arasındaki iletişimi azalttığına dair 19 kitap ve 500 makale yayınlayan Fonagy, şu iddialarda bulundu: “Genç insanlar, eskisine göre yaşlı insanlarla yüz yüze daha az iletişim kuruyor. Dijital dünyada gençlerin sadece gençlerle sosyalleşmesini sağlayan araçlar var ancak beyin bu şekilde dizayn edilmemiş.”
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