San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSan Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
GeriDünya San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.06.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışının yasaklanması kararı alındı.

BBC'de yer alan habere göre, San Francisco Kent Meclisi, söz konusu cihazların satışını insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurmayı öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan San Francisco, ABD'de elektronik sigara cihazlarının satışının yasaklandığı ilk şehir oldu.

Yasanın yürürlüğe girmesi için belediye başkanı tarafından onaylanması bekleniyor. Belediye Başkanı London Breed, daha önce Meclisten geçmesi halinde yasayı onaylayacağını açıklamıştı.

Yasağın 7 ay içinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.

San Francisco'da elektronik sigara satışının yasaklanmasına yönelik kampanyanın öncülerinden Şehir Savcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) elektronik sigara satışını düzenleme konusunda sorumluluktan feragat etmesinin ardından bu adım zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Elektronik sigara üreticileri, "yasaklama kararının tüketicileri daha zararlı normal sigara tüketimine yönlendireceğini ve bu alanda karaborsa ortaya çıkaracağını" öne sürerken, elektronik sigara karşıtı kampanya yürütenler bu tür cihazların gençleri sigaraya içmeye alıştırdığını savunuyor.

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigara cihazlarının yaygınlaşmasının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran uranyum stok sınırını yarın aşacak
Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa ziyareti İsrail'i rahatsız etti
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü
"Ruanda'da FETÖ faaliyeti olmayacak"