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    Samuraylı baskına 12 yıl hapis cezası

    AA
    03.03.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunun iki çalışanını silahla rehin tutan David Clarke hapis cezasına çarptırıldı.

    Warwick Ceza Mahkemesinde görülen davada 53 yaşındaki Clarke’a, samuray kılıcı ve silah bulundurmak, kişileri hürriyetinden yoksun kılmak, şiddet ve korku salmak üzere gerçek ve sahte silah bulundurmak suçlarından 12 yıl hapis cezası verildi.
    Davaya bakan Yargıç Andrew Lockhart mahkemede, Clarke’ın eylemiyle “MFA bowling salonunda terör estirdiğini” söyledi.
    Clarke Ekim 2017’de, eski kız arkadaşının çalıştığı Bermuda Park adlı alışveriş alanındaki bowling salonuna samuray kılıcı, silah ve tüfekle girmiş ve ilk olarak salondaki herkesi ardından da iki çalışanı saatler boyunca rehin tutmuştu.
    Polisin saatler süren operasyonunun ardından rehin tutulan iki bowling salonu çalışanı kurtarılmış, Clarke gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: samuray kılıcı , İngiltere , avrupadan haberler
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