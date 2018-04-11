Şampuan reklamlarındaki büyük hile
Şampuan ve saç bakım ürünlerindeki ‘baş döndüren dolgun saçların’ ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Oltadan sahte ipek buklelere ve köpük toplarına, işte saç bakım ürünü reklamlarının ardındaki gizli gerçekler...
Şampuan markası Suave Professionals, saç bakım markalarının reklamlarda kullandığı bazı hileleri ifşa etti. Hileler arasında, saçı hareketli göstermek için saça takılan oltalardan saçları dolgun göstermek için kullanılan köpüklere ve kaynaklara kadar birçok ilginç detay yer alıyor. Markanın yayınladığı reklam videosu, satılan ürünlerin gerçek sonuçlarının reklamlarda yansıtılmadığını da ortaya koyuyor.
Suave Professionals'ın yayınladığı son videoda, saç reklamlarındaki hileler ifşa edildi.
Suave Professionals’ın yayınladığı videoda birçok reklam hilesi izleyiciye yansıtılırken, videonun sonunda markanın ürünlerini kullanmış kadınların saçlarındaki gerçek sonuçlar gösteriliyor.
Suave, yaşları 18 ile 34 arasında değişen 1561 kadınla, videonun etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre, videoyu izleyen kadınların yüzde 61’i “sinirli” olduğunu belirtirken, yüzde 50’den fazlası ise “kandırıldığı” hissine kapıldı. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise her 10 kadından 7’si saçlarının reklamlardaki gibi olmasının ulaşılmaz olduğuna inanıyor.
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