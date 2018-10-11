Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

Khabib Nurmugamedov, “Neden otobüsümüze saldırıp arkadaşlarımızı yaralayan kişileri cezalandırmıyorsunuz, neredeyse bizi öldüreceklerdi, neden kimse onların benim dinimi, ırkımı ve ailemi aşağılamasına bir şey demiyor?

Her iki taraf da kavgaya karışmışken neden sadece benim takımım cezalandırılıyor? Eğer bu olayları benim başlattığımı söylerseniz ben de aslında onların başlattığı şeyi kendim bitirdim derim.” dedi.

“İLK YUMRUĞU McGREGOR ATTI”



Nurmugamedov, sözlerine arkadaşlarını savunarak şöyle devam etti:



"Eğer ille de birini cezalandıracaksanız beni cezalandırın, arkadaşım Zubaira Tukhugov’un bu olanlarla ilgisi yok. Eğer arkadaşımın bu durumuna sesiz kalacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.



Sadece Conor’a vurdu diye Zubaira’in dövüşünü iptal ettiniz, fakat bir noktayı kaçırıyorsunuz eğer videoyu incelerseniz önce Conor McGregor'un başka bir takım arkadaşıma vurduğunu görürsünüz.

“BENİ KAYBEDERSİNİZ”



Şunu bilmenizi isterim ki eğer arkadaşımı bu oyunun dışına itmeye kalkarsanız yalnız onu değil beni de kaybedersiniz. Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız ve sonuna kadar bu uğurda gideriz. Yine de Tukhugov’u kovarsanız benim kontratımı da bozmayı unutmayın çünkü siz yapmazsanız kontratımı tek taraflı olarak kendim fesih ederim.

Son bir şey daha, Bana daha vermediğiniz param da sizde kalabilir, bu parayı vermekle ilgili baya meşgul görünüyorsunuz, umarım boğazınıza yapışmaz. Biz burada onurumuzu koruyoruz ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bu uğurda sonuna kadar gideceğiz."



Bu açıklamalardan sonra önümüzdeki günlerde olayla ilgili gelişmeler UFC camiasında oldukça merak konusu haline geldi.

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