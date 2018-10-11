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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.10.2018 - 19:22, Son Güncelleme:

Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

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Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

UFC şampiyonu Khabib Nurmugamedov olaylı müsabakadan sonra resmi Instagram hesabından UFC’ye sitem dolu açıklamalar yaptı. Nurmugamedov, gerekirse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebileceğini söyledi.

Khabib Nurmugamedov, “Neden otobüsümüze saldırıp arkadaşlarımızı yaralayan kişileri cezalandırmıyorsunuz, neredeyse bizi öldüreceklerdi, neden kimse onların benim dinimi, ırkımı ve ailemi aşağılamasına bir şey demiyor?

Her iki taraf da kavgaya karışmışken neden sadece benim takımım cezalandırılıyor? Eğer bu olayları benim başlattığımı söylerseniz ben de aslında onların başlattığı şeyi kendim bitirdim derim.” dedi.

Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

“İLK YUMRUĞU McGREGOR ATTI”

Nurmugamedov, sözlerine arkadaşlarını savunarak şöyle devam etti:

"Eğer ille de birini cezalandıracaksanız beni cezalandırın, arkadaşım Zubaira Tukhugov’un bu olanlarla ilgisi yok. Eğer arkadaşımın bu durumuna sesiz kalacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Sadece Conor’a vurdu diye Zubaira’in dövüşünü iptal ettiniz, fakat bir noktayı kaçırıyorsunuz eğer videoyu incelerseniz önce Conor McGregor'un başka bir takım arkadaşıma vurduğunu görürsünüz.

Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

“BENİ KAYBEDERSİNİZ”

Şunu bilmenizi isterim ki eğer arkadaşımı bu oyunun dışına itmeye kalkarsanız yalnız onu değil beni de kaybedersiniz. Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız ve sonuna kadar bu uğurda gideriz. Yine de Tukhugov’u kovarsanız benim kontratımı da bozmayı unutmayın çünkü siz yapmazsanız kontratımı tek taraflı olarak kendim fesih ederim.

Şampiyondan olay sözler: ‘Beni kaybedersiniz’

Son bir şey daha, Bana daha vermediğiniz param da sizde kalabilir, bu parayı vermekle ilgili baya meşgul görünüyorsunuz, umarım boğazınıza yapışmaz. Biz burada onurumuzu koruyoruz ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bu uğurda sonuna kadar gideceğiz."

Bu açıklamalardan sonra önümüzdeki günlerde olayla ilgili gelişmeler UFC camiasında oldukça merak konusu haline geldi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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