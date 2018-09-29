‘Şam’ın onayını almayan güçler topraklarımızdan geri çekilmeli’
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, dün New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin topraklarından terörizmi temizlemeye kararlı olduğunu söyledi.
Terörizmle mücadele sona yaklaşılırken, sahadaki durumun daha güvenli ve istikrarlı hale geldiğini belirten Muallim, ABD öncülüğündeki Koalisyon’un terör dışında her şeyle savaştığını savundu. Muallim, “Amaçlarının esas olarak kaosu, ölümü ve yıkımı büyütmek olarak terör gruplarıyla hemen hemen aynı olduğunu kanıtladılar” dedi. Şam yönetiminin rızası olmadan bu ülkede bulunan yabancı güçlerin gayrimeşru olduğunu ve Suriye topraklarından çekilmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Muallim; Amerikan, Fransız ve Türk askerlerini “işgalci güçler” olarak gördüklerini ve buna uygun davranacaklarını söyledi. Muallim ayrıca, Şam’ın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaların, Suriye’ye yönelik saldırıları meşrulaştırma amacıyla ortaya sürüldüğünü belirtti.
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