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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU - MOSKOVA
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şam’dan İran’a Akdeniz daveti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Şam’dan İran’a Akdeniz daveti

Rus basını, Esad rejiminin İran’a 1 Ekim tarihinde Lazkiye’de deniz üssü sağlama planının bölgede İsrail ile çatışma riskini arttıracağı uyarısında bulundu. Nezavisimaya gazetesi, İsrail’in İran’ın Akdeniz’e erişimine güç yoluyla karşı koyma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” ilan etmesinin yankıları sürerken, Suriye’de Beşar Esad rejiminin Rusya’nın görüşünü dikkate almadan İran’a Akdeniz kıyılarında deniz üssü verme planını Moskova yönetimi yakından izliyor. Önümüzdeki ekim ayında Lazkiye limanının İran’a üs olarak devredilmesi ile ilgili olarak Rus basını şimdiden, “Suriye’de asıl büyük savaş İran üssüyle kopar. Rusya ile İsrail düşman olur” yorumunu yapmaya başladı.

Şam yönetimi ile Tahran arasında Rusya’nın devre dışı kaldığı yeni stratejik ortaklık süreci başlatıldığını Rusya’daki ‘Nezavisimaya’ gazetesi dile getirdi. Esad’ın 25 Şubat tarihinde Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile deniz üssü anlaşması imzalandığını anımsatan Rus gazetesi, “Esad’ın tarihi olarak nitelenen Tahran ziyaretinde bölgede mevcut ihtilafı gölgede bırakacak ve çok daha büyük bir savaşın fitilini ateşleyecek süreç başlatıldı” yorumu yaptı.

Gazete “Suriye yönetimi İran’a Akdeniz’e çıkış sağlayacak Lazkiye limanını deniz üssü olarak verme anlaşması yaptı. Günümüzde Fransız şirketi tarafından işletilen Lazkiye limanının 1 Ekim’de İran’a devredilmesi planlanıyor. İran’a Akdeniz sularına çıkış sağlayacak bu deniz üssünün ilk başta İsrail ve Amerika’yı küplere bindireceği ortada. Tabii arada İran’ın Suriye’deki ortağı Rusya da bu işten son derece olumsuz etkilenebilir” tespitinde bulundu.

‘ŞAM VE TAHRAN BATI’YI SINIYOR’

İran’ın Suriye’de kök salmasının Rusya ile İsrail arasında tamiri mümkün olmayan düşmanlığa neden olacağını da vurgulayan Nezavisimaya gazetesi, “İlk bakışta Rusya’nın Suriye’deki müttefiki İran’ın bu üsle Akdeniz’e çıkış sağlaması olumlu görünebilir. Hazar Denizi kıyılarından İran, Irak ve Suriye üzerinden Rusya da karayoluyla Akdeniz’e bağlanma fırsatı elde eder. Ancak Tahran ile Şam’ın bu hesapları, Batı’yı sınama anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun son Moskova ziyaretinde İran’ın Suriye’de kalmasına kesinlikle, büyük savaş pahasına izin vermeyeceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletttiğini aktaran ‘Nezavisimaya’nın haberi şöyle devam etti: “ABD ise İran’ın Akdeniz’e çıkışı planına karşı şimdiden gardını alarak İran Devrim Muhafızları gücünü terörist örgüt ilan etti. Lazkiye limanının İran’a devredilmesi süreci işletildiğinde İsrail ile ABD, İran’a karşı rahatlıkla askeri operasyona başlayabilir. Rusya’nın Tartus deniz üssü ile Lazkiye limanı arasındaki mesafe 70 kilometre. Dolayısıyla kurunun yanında yaş da yanabilir. Rusya sayesinde belini bir parça doğrultan Esad, macera denilebilecek planlarla şansını zorluyor” görüşüne yer verdi.

İDLİB’E HAVA SALDIRISI

Suriye’de ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ sınırları içindeki sivil yerleşimlere önceki gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında bir aileden üçü çocuk beş sivil yaralandı. İdlib’in güneydeki Eriha ilçesine bağlı Urem El Cuz beldesine, Bsenkul köyüne ve Cebel El Arbain bölgesinin yakınlarına gece geç saatlerde hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir aileden üçü çocuk beş sivil yaralandı. Muhaliflere ait Uçak Gözlemevi de sosyal medya hesabında, “Lazkiye’deki Hımeymim Üssü’nden havalanan iki Rus savaş uçağı, İdlib’in Urem el Cuz, Bsenkul ve Cebel El Arbain bölgesinin yakınlarına saldırı gerçekleştirdi” bilgisini paylaştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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