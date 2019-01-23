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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN - ANKARA
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şam’dan ağır silahlı oyun

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Şam’dan ağır silahlı oyun

Suriye’deki ‘çatışmasızlık bölgesi’ İdlib, HTŞ güçlerinin yayılmasının ardından şimdi de Esad’ın hamlesine sahne oluyor. Esad’ın önce HTŞ güçlerine yol verdiği sonra da teröristlerle savaş adı altında bölgeyi ağır bombardımana tutarak ağır silahlarını soktuğu belirtiliyor.

SURİYE’de gözler Menbiç ve Fırat’ın doğusuna çevrilirken, Türkiye sınırında ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan edilmiş olan İdlib’de yine ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. 1-10 Ocak tarihleri arasında El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) özellikle güney kesimlerinde büyük kazanımlar elde ettiği İdlib, şimdi de Esad’a bağlı rejim güçlerinin yoğun bombardımanına sahne oluyor.

ÖNCE YOLU AÇTI, ŞİMDİ VURUYOR

Türk güvenlik birimlerinin İdlib’deki son gelişmelerle ilgili sahadan değişik yöntemlerle elde ettiği bilgiler ışığında hazırladığı güncel rapor da Esad’ın İdlib’deki hamlesini gözler önüne serdi. İdlib’in güneyinin önemli bir kesiminin HTŞ’nin kontrolüne geçmesinden sonra Esad güçlerinin bölgeyi yoğun bombardımana tutmasına dikkat çekildi. Raporda, “Esad rejimi önce HTŞ’ye yolu açtı. Şimdi de ‘Teröristlerle savaşıyorum’ diyerek İdlib’in güneyini havadan karadan vuruyor, varil bombası kullanıyor. HTŞ ve türevlerinin ağır silahlarını çıkardığı bölgeye Şii milisler aracılığıyla Esad’ın ağır silahları sokuluyor” tespiti yapıldı.

Şam’dan ağır silahlı oyun

VURULAN KASABALAR

Yerel kaynaklar da Türk güvenlik birimlerinin bu tespitlerini doğrulayan bilgi paylaştı. Önceki gün ve dün Esad’a bağlı güçlerin top, çok namlulu roketatar ve helikopterle İdlib’in güneybatısında Bidama, Naciya ve Zeyzun’u, güneyinde El Zirayah, Carcanaz ve Has ile Hama’nın kuzeyindeki kırsalda bulunan Kafr Zita’yı yoğun şekilde vurduğu bildirildi. Yerel kaynaklar saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü de iddia etti.

GEÇEN YILKİ KATLİAM

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da Suriye İnsan Hakları Ağı’nın geçen yıla ilişkin hazırladığı rapora dikkat çekti. Mustafa, “Bu rapora göre Suriye’de geçen yıl 1436’sı çocuk, 923’ü kadın olmak üzere toplam 6 bin 964 sivil çatışan taraflarca öldürüldü. Bunlardan 4 bin 162’si rejim güçleri tarafından öldürüldü. Bu rakam içinde çocukların sayısı 713, kadınların sayısı da 562. Esad, kendisine destek verenleri yanına alarak şimdi katliam sahasına İdlib’i de ekliyor” dedi.

Şam’dan ağır silahlı oyun

GÖRÜŞME GÜNDEMİNDE

Türk güvenlik birimlerinin raporunda da Esad’ın İdlib’deki tüm muhalif unsurların ne şekilde olursa olsun temizlenmesini istediği belirtilerek, rejiminin arka planda da terör örgütü PYD/YPG ile olan ilişkisini geçmiş yıllara göre daha da artırdığı savunuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede, İdlib’deki gelişmelerin de ayrıntılı şekilde ele alınması ve Türk tarafının Esad’ın hamlelerinden duyulan rahatsızlığı Moskova yönetimine iletmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

TÜRKİYE, Rusya ve İran arasında 17 Eylül 2018’de düzenlenen Soçi Zirvesi’nde İdlib bölgesinde temas hattı üzerinde rejim karşıtı savaşçıların ve ağır silahların çekileceği bir tampon bölge kurulmasına karar verilmişti. İdlib çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 12 askeri gözlem noktası bulunuyor.

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