‘Şam yönetimi ile anlaştığımız en önemli konu toprak bütünlüğü’

Eski Suriye Geçici Hükümeti eski Başbakanı Dr. Ahmed Toma, “Biz muhalefet temsilcileri olarak öncelikle Suriye’nin birliğini istiyoruz. Suriye’nin bölünmesini asla kabul edemeyiz” dedi. Ülkede 2011’den beri süren içsavaşı sonlandırmak için BM gözetiminde oluşturulan Suriye Anayasa Komitesi’nin 29 veya 30 Ekim’de Cenevre’de toplanacağı açıklanmıştı. 150 delegeden oluşan komitede 50 delege Suriye yönetimini, 50 delege muhalefeti, 50 delege de sivil toplum örgütlerini temsil ediyor. Toma, Suriye Anayasası’nın hazırlanma sürecine ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

‘BİR BUÇUK YIL SÜRECEK’

Toma, anayasa görüşmelerinin altı ay sürmesini arzu ettiklerini ancak gerçekçi bakış açısıyla görüşmelerin yaklaşık bir buçuk yıl süreceğini söyledi. Toma, “2021 Nisan ayında yapılacak seçimlerden önce anayasa çalışmasının bitirileceğini öngörüyoruz” dedi.

‘ANAYASA BAŞTAN YAZILMALI’

Suriye rejiminin mevcut Suriye Anayasası’nın revize edilmesini istediğini ancak yeni bir anayasa istemediğini vurgulayan Toma, “Biz muhalefet olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını ve yeni bir anayasanın baştan yazılmasını istiyoruz, öncelikli olarak bunu görüşeceğiz” dedi. İkinci süreçte anayasanın içeriğinin ve anayasada yer alacak maddelerin belirleneceğini anlatan Toma, “Muhalefet olarak bizim için en büyük sorun, devlet başkanının yetkilerinin belirlendiği kısım. Şu anda Beşar Esad’ın elinde çok büyük yetkiler var. Ordu, emniyet ve istihbarat ona bağlı ve bu güçleri halkının üzerinde kullanıyor. Bu yetkilerin mutlaka azaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Anayasa çalışmalarına başlamadan önce Suriye’de ateşkes talebinde bulunacaklarını ifade eden Toma, “Suriye rejiminin bu talebi kabul edip etmeyeceği belli değil. Ancak Türkiye, Körfez ülkeleri, ABD ve AB ülkeleri bu süreci destekliyor” dedi.

‘İDLİB’DE EN ÖNEMLİ SORUN SİLAHLI GRUPLAR’

İdlib’deki duruma ilişkin oradaki en önemli sorunun silahlı grupların akıbeti olduğunu vurgulayan Toma, “Geçen yıl Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı, siyasi bir çözüme işaret ediyordu, ancak Suriye rejimi bu mutabakatı dinlemiyor, kendi bildiğini okuyor. Aynı şekilde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) gibi silahlı terör örgütleri de siyasi çözüme yanaşmıyor, savaşmak istiyor. Rejim İdlib’de kapsamlı bir bombardıman yaparsa yüz binlerce insan yine Türkiye sınırına gelecek. O yüzden en önemli sorun İdlib’deki silahlı gruplar. Bu grupların ne olacağına dair henüz bir çözüm bulamadık” dedi.