Şam ile yakın ilişki Türkiye’nin çıkarına

ESKİ Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Suriye’nin 2011 yılında çıkarıldığı Arap Birliği’ne tekrar alınacağının işaretini verdi ve Türkiye’yi de Suriye’yle yakın ilişkiler kurmaya çağırdı. Fuad Sinyora, “Türkiye’nin, Suriye ile sınırı olan bir ülke olarak, eninde sonunda Suriye ile karşılıklı saygıya dayalı yakın ilişkiler kurmakta çıkarı vardır” dedi. SETA ve Marmara Grubu’nun davetlisi olarak geldiği İstanbul’da Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Sinyora, özetle şu mesajları verdi:

SİYASİ ÇÖZÜME İNANIYORUM



“Suriye’de Esad rejimi dehşet hatalar yaptı. Bugün geldiğimiz noktada 500 binden fazla kişinin öldüğü, en az 1 buçuk milyon kişinin yaralandığı, Suriye halkının yüzde 50’sinin mülteci olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Siz Türkiye’de, biz Lübnan’da Suriyeli mülteci akınına uğradık. Bugün Lübnan nüfusunun üçte biri mülteci. Esad, sorunları olması gerektiği şekilde çözemedi. Suriye’yi Arap Birliği’nden çoktan çıkardılar. Ancak bugün Suriye’de iç meseleleri çözmeye odaklanmak gerekiyor ve ben Suriye’de siyasi çözüme inanıyorum. Eninde sonunda, Suriye Arap dünyasındaki pozisyonunu geri kazanmak zorunda. Suriye, Arap dünyasında her zaman önemli bir rol oynadı ve bölgedeki bu önemli role geri dönecek. Suriye, bir zamanlar bölgesel bir oyuncuydu. Şimdiyse başkaları için bir oyun alanı haline geldi. Bunun kimseye bir faydası yok. Suriye’de çok kısa süre içinde sürdürülebilir çözümlerin bulunması gerekiyor.”

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ROLÜ

“Suriye’nin birleşik bir ülke olarak (uluslararası camiaya) geri dönmesi gerekiyor. Ve biz, Türkiye’nin, Suriye’yi bütün ve birleşik bir ülke olarak tanıyarak oynayabileceği rolü çok takdir ediyoruz. Ulusların tarihi 10 yıllarla ölçülmez. Türk halkı kadim bir ulustur ve son 10 yılda olanlara göre karar veremezsiniz. Türkiye’nin, Suriye ile sınırı olan bir ülke olarak, eninde sonunda Suriye’yle karşılıklı saygıya dayalı yakın ilişkiler kurmakta çıkarı vardır. Ben komşular arasında iyi ilişkiler kurmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü eninde sonunda onlarla bir alışverişiniz olacaktır.”



ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR

“Türkiye ve Arap dünyasının ilişkileri karşılıklı saygı çerçevesinde olmalı, çünkü Türkiye ile Arap ülkelerinin birçok alanda ortak çıkarları var. Bunların başında su konusu, ticaret, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirecek ortak yatırımlar bulunuyor. Birlikte çalışabileceğimiz ve inşa edebileceğimiz bir sürü ortak alan var. Biz Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasına ve kendi sınırında teröristleri istememesine saygı duyuyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye’nin de Suriye’nin sınır bütünlüğüne saygı duymasını bekliyoruz. Hem Suriye hem Irak hem de Türkiye birbirlerinin sınırlarına saygı duymalı ve sınırda barışı yeşertmeliler.”