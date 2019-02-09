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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şam ile yakın ilişki Türkiye’nin çıkarına

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Şam ile yakın ilişki Türkiye’nin çıkarına

SETA ve Marmara Grubu’nun davetlisi olarak İstanbul’a gelen eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Suriye’de siyasi bir çözüme inandığını belirterek Türkiye’nin eninde sonunda Suriye ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmakta çıkarı olduğunu söyledi.

ESKİ Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Suriye’nin 2011 yılında çıkarıldığı Arap Birliği’ne tekrar alınacağının işaretini verdi ve Türkiye’yi de Suriye’yle yakın ilişkiler kurmaya çağırdı. Fuad Sinyora, “Türkiye’nin, Suriye ile sınırı olan bir ülke olarak, eninde sonunda Suriye ile karşılıklı saygıya dayalı yakın ilişkiler kurmakta çıkarı vardır” dedi. SETA ve Marmara Grubu’nun davetlisi olarak geldiği İstanbul’da Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Sinyora, özetle şu mesajları verdi:

SİYASİ ÇÖZÜME İNANIYORUM

“Suriye’de Esad rejimi dehşet hatalar yaptı. Bugün geldiğimiz noktada 500 binden fazla kişinin öldüğü, en az 1 buçuk milyon kişinin yaralandığı, Suriye halkının yüzde 50’sinin mülteci olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Siz Türkiye’de, biz Lübnan’da Suriyeli mülteci akınına uğradık. Bugün Lübnan nüfusunun üçte biri mülteci. Esad, sorunları olması gerektiği şekilde çözemedi. Suriye’yi Arap Birliği’nden çoktan çıkardılar. Ancak bugün Suriye’de iç meseleleri çözmeye odaklanmak gerekiyor ve ben Suriye’de siyasi çözüme inanıyorum. Eninde sonunda, Suriye Arap dünyasındaki pozisyonunu geri kazanmak zorunda. Suriye, Arap dünyasında her zaman önemli bir rol oynadı ve bölgedeki bu önemli role geri dönecek. Suriye, bir zamanlar bölgesel bir oyuncuydu. Şimdiyse başkaları için bir oyun alanı haline geldi. Bunun kimseye bir faydası yok. Suriye’de çok kısa süre içinde sürdürülebilir çözümlerin bulunması gerekiyor.”

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ROLÜ

“Suriye’nin birleşik bir ülke olarak (uluslararası camiaya) geri dönmesi gerekiyor. Ve biz, Türkiye’nin, Suriye’yi bütün ve birleşik bir ülke olarak tanıyarak oynayabileceği rolü çok takdir ediyoruz. Ulusların tarihi 10 yıllarla ölçülmez. Türk halkı kadim bir ulustur ve son 10 yılda olanlara göre karar veremezsiniz. Türkiye’nin, Suriye ile sınırı olan bir ülke olarak, eninde sonunda Suriye’yle karşılıklı saygıya dayalı yakın ilişkiler kurmakta çıkarı vardır. Ben komşular arasında iyi ilişkiler kurmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü eninde sonunda onlarla bir alışverişiniz olacaktır.”

ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR

“Türkiye ve Arap dünyasının ilişkileri karşılıklı saygı çerçevesinde olmalı, çünkü Türkiye ile Arap ülkelerinin birçok alanda ortak çıkarları var. Bunların başında su konusu, ticaret, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirecek ortak yatırımlar bulunuyor. Birlikte çalışabileceğimiz ve inşa edebileceğimiz bir sürü ortak alan var. Biz Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasına ve kendi sınırında teröristleri istememesine saygı duyuyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye’nin de Suriye’nin sınır bütünlüğüne saygı duymasını bekliyoruz. Hem Suriye hem Irak hem de Türkiye birbirlerinin sınırlarına saygı duymalı ve sınırda barışı yeşertmeliler.”

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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