Şam: İdlib’i ya savaş ya barışla alacağız
Suriye’den İdlib konusunda yeni bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, İdlib vilayetini ya savaş ya da barışçıl yollarla geri alacaklarını açıkladı.
Suriye’de resmi El Vatan gazetesinin haberine göre Mikdad, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib anlaşmasını Suriye’de çeşitli bölgelerde oluşturulan ve sonrasında rejime katılan “çatışmasızlık bölgeleri”ni yaratan daha geniş bir diplomatik yolun bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Mikdad, “Suriye’nin her tarafında galip geldiğimiz gibi İdlib’de de zafere ulaşacağız. Bu konuyla ilgili herkese mesaj çok nettir: İdlib’e savaş veya barış yoluyla geliyoruz.” Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata göre İdlib’de temas hattı üzerinden 15 Ekim’e kadar 15-20 kilometre genişliğinde silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulacak. Bu vilayette 3 milyon kişi yaşıyor.
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