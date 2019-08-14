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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Salvini atakta

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Salvini atakta

İtalya’da siyasi popülaritesi göreve geldikten sonra hızla yükselen İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hükümeti güvenoyuyla devirerek erken seçime gitmek istiyor. Salvini’nin en güçlü siyasi argümanları bir türlü ayağa kalkamayan İtalyan ekonomisi, göç sorunu ve yüksek vergiler.

DÜNYANIN en büyük 8’inci ekonomisi İtalya siyasi belirsizlik içinde adım adım erken seçime doğru ilerliyor. Son dönemde yapılan anketlerde güçlendiği gözüken Lig Partisi’nin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin daha fazla güç isteği, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile ayrışmaya neden oldu. Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları, Senato’da geçen çarşamba yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini’den, hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti. Lig partisi bu projeyi destekliyordu. Salvini, koalisyon ortağı olduğu hükümeti ‘işlevsiz’olarak tanımlarken, erken seçim olmaması durumunda hükümetten Lig Partisi’ne bağlı 7 bakanı çekeceği tehdidini savuruyor. Koalisyon ortağı M5S ise, Salvini’nin kişisel çıkarları için işleyen hükümeti gerekçesiz şekilde baltaladığı görüşünde.

Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya’da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve son dönemde düzenlenen anketlerdeki oy artışının Salvini’nin erken seçim talebinde belirleyici olduğu tahmin ediliyor.

‘ANKETLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR’

Salvini’ye yönelik artan desteğe dikkat çeken Amerikan Wall Street Journal gazetesi “Bir dizi İtalya hükümeti, hâlâ küresel finans krizinden öncesine göre daha küçük olan dünyanın en büyük 8’inci ekonomisini ayağa kaldırmayı başaramadı. Yeni kurulması muhtemel hükümetin başında olacak popülist, daha düşük vergiler ve daha fazla kamu harcaması vaat ediyor. Birçok İtalyan iş insanı Salvini’nin düşük vergiler ve İtalya’nın altyapısını iyileştirme fikirlerine destek veriyor. Anketler, Salvini’nin seçimi kazanarak İtalya’nın başına geçmek için güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu. AFP haber ajansı, Lig Partisi’nin ekim ayında seçim hedeflediğini, anketlerde görülen yüzde 36-38 bandındaki oy oranını ‘gerçeğe dönüştürmek’ istediğini duyurdu.

KRİTİK TARİH 20 AĞUSTOS

Salvini’nin, teknokrat Başbakan Guiseppe Conte hakkında güvenoylaması yapılması ve erken seçime gidilmesi yönündeki çağrısının ardından gözlerin çevrildiği ve dün olağanüstü toplanan Senato, bu konuda aceleci davranmama kararı aldı. Yaz tatillerini yarıda keserek başkent Roma’ya gelen senatörler, Conte ve hükümet için bugün güvenoyuna gidilmesini öngören önergeleri reddetti. Hükümet krizinde şimdi gözler 20 Ağustos Salı günü Başbakan Conte’nin Senato’da yapacağı konuşmaya çevrildi. İtalyan basını, 20 Ağustos’ta Başbakan Conte’nin istifasını açıklayabileceğini, açıklamazsa Lig Partisi’nin hükümetten çekilebileceğini yazdı.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMSUZ

46 yaşındaki Salvini, İçişleri Bakanı olarak göreve geldikten sonra uluslararası toplumda göçmen karşıtı politikalarıyla bilinse de, aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki uyumu ‘çok yönlü’ şekilde bozan bir isim. Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını savunan, ABD Başkanı Donald Trump’a hayranlığını gizlemeyen Salvini’nin Avrupa’daki en sıkı dostu ise aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen. Mitingler düzenleyen Salvini, Katanya kentindeki mitinginde göçmenleri kurtaran kuruluşlara yüklenmeyi sürdürdü.

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