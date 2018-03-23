Salih Müslim Stockholm'den tehdit etti!
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim İsveç'in başkenti Stockholm'de skandal açıklamalarda bulundu.
Sürekli korkudan yer değiştiren terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, İsveç'in başkenti Stockholm'de AFP'ye röportaj verdi.
Müslim, “Türkiye, Rusya’nın desteği olmadan başarılı olmazdı. Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye'ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Suriye topraklarını koruyacaklarına dair söz vermişlerdi” dedi.
Müslim, Afrin'den çekilen teröristlerin gerilla savaşı yapacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti.
Rakka'da sıkışan DEAŞ'lı teröristlere ABD’nin yardım etmesinin hatırlatılması üzerine Müslim, “O bir yanlış anlaşılmadan ve yanlış bilgilendirmekten meydana geldi” şeklinde komik cevap verdi.
Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmış, Çek mahkemesinin vermiş olduğu skandal bir kararla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.
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