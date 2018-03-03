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    Salih Müslim gözaltından sonra ilk kez uluslararası basına konuştu

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm Çekya'da gözaltına alındıktan sonra ilk kez Euronews'e konuştu. Müslim Esad rejimiyle Rusya üzerinden görüştüğünü itiraf etti.

    Çekya’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

    Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

     

     

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    Etiketler: Afrin , Salih Müslim , Çekya
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