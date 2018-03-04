Salih MÃ¼slim Berlinâ€™de PKK mitingine katÄ±ldÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitinge katÄ±lan MÃ¼slim burada bir konuÅŸma yaptÄ±. Brandenburg KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeki mitingde zaman zaman bÃ¶lÃ¼cÃ¼ baÅŸÄ± Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n posterlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen polisin mÃ¼dahale etmemesi dikkat Ã§ekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu. Berlin polisi, miting Ã¶ncesi yapÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n polise poster sopalarÄ± ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve 4 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Burada yaÅŸanan olayda 3 PKK yandaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.